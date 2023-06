Mes: il centrodestra rinvia la decisione al Parlamento

Il centrodestra non decide sul Mes e scarica la responsabilità sul Parlamento. Caos e tensioni nella maggioranza.

Mes: cosa ha deciso il centrodestra?

Sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) il governo ha deciso di non decidere, lasciando che le opposizioni se la sbrighino da sole in Commissione Esteri alla Camera. L’Europa chiede da mesi all’Italia di ratificare ma al momento del voto, oltre la metà delle poltrone di Montecitorio erano vuote. Bruxelles segue con apprensione la vicenda. Il testo ho provato in commissione è stato quello del Pd, che chiedeva la modifica del Fondo salva Stati varata da Bruxelles.

A questo punto, quando l’aula dovrà votare, lo farà adottando il testo del Pd approvato ieri in Commissione. Una situazione, quella in divenire, che offre alle opposizioni terreno fertile sul quale attaccare la maggioranza.

Bruxelles tende l’orecchio

L’assenteismo della maggioranza non è passato inosservato e Bruxelles tende l’orecchio al dibattito italiano. L’Ue osserva, preoccupata, quello che accade e così facendo lancia un monito al nostro Paese. A onor del vero, l’assenteismo della maggioranza somiglia più a un voler rimandare la questione a data da destinarsi. Di certo è preferibile a un secco “no”, che avrebbe allertato Bruxelles. Più una strategia che una stroncatura quindi. La maggioranza prende tempo, ma il voto ci sarà, anche se non sembra al momento una priorità per Meloni e compagni.