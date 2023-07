Messina-Palermo: tragico incidente in autostrada

Questa notte intono alle 2, due uomini sono morti in seguito ad un tragico incidente sull’autostrada A20. A ribaltarsi è stato un Suv Audi, all’uscita della galleria Telegrafo in direzione Palermo, all’altezza del viadotto Giudici. Il mezzo è stato poi preso in pieno da altre due macchine, una BMW e un’altra Audi. Questi ultimi due mezzi si sarebbero ritrovati l’auto davanti e non sarebbero riusciti a scansarla.

Uno schianto così violento che è costato la vita a due conducenti, entrambi originari della provincia di Messina. Ferite invece altre 4 persone che sono state assistite dai medici giunti sul posto e trasferite in ambulanza presso l’ospedale. Due di queste sono in gravi condizioni, mentre altre due non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polstrada e ambulanze del 118.

Tratto stradale Giostra-Villafranca chiuso fino a questa mattina

Dopo l’autorizzazione del magistrato i vigili del fuoco hanno estratto da due dei tre veicoli coinvolti, i corpi dei deceduti e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente. Il tratto Giostra-Villafranca è stato chiuso fino alle 8 di questa mattina per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata.