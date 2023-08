Meteo: in Italia torna il sole a Roma e nel Lazio caldo intenso

Dopo essersi presa una piccola sosta, sembra proprio che l’estate sia tornata e speriamo che ci voglia accompagnare in questo ultimo mese di vacanze. Le previsioni meteo di oggi lunedì 7 agosto, ci dicono che sarà tempo bello con celo sereno e temperature massima a toccare i 30 gradi, in tutta l’Italia. Sembra che questa seconda settimana di Agosto si apra quindi, all’insegna di una certa stabilità del tempo che permetterà di godersi questi giorni di mare e di relax.

L’anticiclone africano è tornato prepotentemente sulla penisola dopo che il ciclone Circe aveva portato una serie di perturbazioni che avevano già fatto credere che l’estate per quest’anno fosse finita. Ci sono state giornate in cui sembrava già di essere tornati in autunno, ma da questo lunedì, gli esperti ci dicono che arriverà l’alta pressione dal Nord Africa che non farà mancare il caldo e le temperature che progressivamente aumenteranno per tornare alla normalità del periodo.

Quindi il sole splende e le temperature oscilleranno, in buona parte del territorio, tra i 17 gradi delle minime e i 30 delle massime. Il vento sarà debole e non ci saranno precipitazioni.

Insomma, vacanze salve per tutti coloro che sono partiti nel week-end scorso verso i lidi più belli della penisola, alla ricerca di sole, caldo e relax.