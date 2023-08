Meteo Milano, allagamenti e alberi inclinati: Seveso e Lambro monitorati

Milano continua a fronteggiare il maltempo. Dopo i nubifragi del sabato, della notte scorsa e delle prime ore di lunedì, per la giornata odierna è in corso una tripla allerta meteo nella città. La protezione civile della regione Lombardia ha infatti emesso tre allerte di codice arancione (che indica una moderata criticità e un livello di rischio di tre su quattro) a causa di previsioni di temporali intensi e pericolo di esondazioni. Tra le preoccupazioni maggiori, oltre alle intense piogge, vi sono il rischio di frane e l’aumento dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, i quali sono già cresciuti nelle ultime ore.

Meteo Milano: le previsioni per oggi e martedì 29

Ci si aspettano precipitazioni di carattere moderato o forte che potrebbero verificarsi in tutta la Regione, ma con una distribuzione spaziale irregolare. Nel corso del tardo pomeriggio e della sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire d’intensità sulle zone montuose alpine e prealpine, mentre altrove si manterranno moderate e continueranno durante la notte successiva.

La situazione non migliora nemmeno per martedì: Per la giornata di domani, 29 agosto, si prevedono precipitazioni deboli o moderate nelle prime 12 ore, concentrarsi sulle parti orientali, sull’Appennino e sulla bassa pianura occidentale. Nel pomeriggio, non è escluso che si verifichino isolati rovesci o temporali, con intensità debole o moderata, nelle zone orientali. Sono attesi venti moderati a forti durante la notte nel Nordovest e nell’alta pianura occidentale, così come sulle Alpi in quota.