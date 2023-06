Michelle Causo: uccisa per un debito di 40 euro?

Michelle Maria Causo, giovane di 16 anni, è stata brutalmente uccisa nel quartiere di Primavalle a Roma. Il cadavere è stato ritrovato mercoledì intorno alle ore 16 in un carrello da supermercato lasciato accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia. Gli inquirenti hanno fermato un un giovane coetaneo di 17 anni sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio.

Oggi il padre di Michelle distrutto dal dolore, è intervenuto sulla tragedia: “Non stavano insieme. Ma se una ragazzina ti respinge le fai questo? Ce l’hanno ammazzata senza motivo”. Secondo il padre, infatti, il ragazzo originario dello Sri Lanka si sarebbe invaghito della figlia, ma Michelle, fidanzata da quasi due anni con un altro giovane, lo avrebbe respinto. Sul corpo di Michelle, che era avvolto in un sacco nero, gli inquirenti hanno rinvenuto diverse ferite, probabilmente provocate da forti coltellate.

Il giovane era sotto l’effetto di alcol, farmaci, anfetamine e stupefacenti al momento del delitto

Secondo le prime ricostruzioni del caso, la giovane sarebbe stata uccisa in un appartamento di via Giuseppe Benedetto Dusmet, dove l’indagato vive insieme alla madre. Gli inquirenti, intanto, hanno rivelato che la ragazzina è stata uccisa per un debito di appena 40 euro (probabilmente legato a spaccio e acquisto di droga). Inoltre, il giovane reo confesso, era sotto l’effetto di alcol, farmaci, anfetamine e stupefacenti al momento del delitto.