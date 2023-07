Michelle Hunziker: “Mamma a 19 anni? Ero pazzesca!”

Ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma dilettante Michelle Hunziker che si è raccontata come mamma e anche come nonna. La conduttrice ha avuto la primogenita quando aveva poco più di 19 anni. L’amore con Eros Ramazzotti è scoppiato all’improvviso e lei lo ha vissuto appieno giorno per giorno. Lui era già un’artista famoso, mentre lei muoveva i primi passi come modella e volto tv.

A Diletta Leotta, Michelle ha rivelato d’essere stata una mamma incosciente. Oggi che è adulta ammette che il suo modo di fare all’epoca era esagerato: “Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale. Ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”. La showgirl ha poi aggiunto: “Ero ancora una bimba, non avevo esperienze di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina. Mi hanno tirato su come un soldatino: mi sono aggrappata a quella cosa lì”.

Oggi Michelle è nonna, ed è molto felice che Aurora le ha dato un nipotino ora. L’arrivo del piccolo Cesare Augusto ha rivoluzionato le sue priorità di vita e anche se è una nonna giovane sta provando dell’emozioni inaspettate: “E’ un’esperienza che penso mi porterò dietro per tutta la vita: la nascita di Cesare, il momento in cui è uscito dalla pancia di mia figlia questo essere incredibile… Guanrda, mi viene da piangere anche adesso! E poi vedere Aury, la mia Aury, quella ‘pirla’ di Aury…E’ diventata mamma all’istante, appena ha visto il suo bebè”.

Michelle Hunziker: “Ti sembra di rinascere“

La conduttrice svizzera è molto legata ad Aurora ed ha ancora con la primogenita un rapporto speciale. Cesare lo sente un bambino suo ma non nato da lei e prova per il nipote un affetto immenso. Commossa Michelle Hunziker fatica a trattenere le lacrime quando parla del nipote:

“Ti sembra di rinascere. Ti dà un altro obiettivo, che è diverso ancora. E’ un’emozione incredibile, percepisco che è famiglia: è tuo ma non è tuo”. Michelle ha poi rivelato d’essere una mamma fortunata. Ha avuto sia Sole che Celeste mentre lavorava a Striscia La Notizia e dopo pochi giorni dal parto è tornata in studio. Ma le registrazioni le hanno permesso di stare con le figlie.