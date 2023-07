Michelle Hunziker: “Sarei felice d’innamorarmi, ma…”

Volto iconico della tv Michelle Hunziker è diventata nonna da qualche mese e questo l’ha resa felicissima. Un ruolo che le piace nonostante la sua giovane età. Impegnata in tv e tra i personaggi su cui Mediaset ha puntato per la prossima stagione Michelle attualmente è single e non ha paura della solitudine.

La conduttrice svizzera è stata sposata con Eros Ramazzotti da cui ha avuto giovanissima Aurora e in seguito si è legata a Tomaso Trussardi, i due hanno avuto due figlie Sole e Celeste, e oggi stanno cercando di creare un rapporto civile per il bene della loro famiglia. In una recente intervista rilasciata a Oggi Michelle si è detta felice d’essere single anche se le piacerebbe innamorarsi di nuovo:

- Advertisement -

“Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”. La Hunziker ha poi ribadito di non avere nessun timore della solitudine visto anche che è circondata da tanto affetto: “A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno.“

Michelle Hunziker nonna: “E’ un’esperienza incredibile“

Impossibile per la conduttrice non parlare del nipote Cesare: “È stata un’esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione”.

- Advertisement -

La conduttrice è appagata e soddisfatta e adora la sua famiglia allargata. Anche aver ritrovato il rapporto con Eros Ramazzotti l’ha riempita di gioia: oggi condividono molte passioni.