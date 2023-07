Microsoft: la Commissione europea apre un’indagine

Secondo quanto riporta il Financial Times, la Commissione europea ha deciso di aprire un’indagine su Microsoft per abuso di posizione dominante.

Microsoft: perché la Commissione apre un’indagine?

Il Financial Times riporta che la Commissione Europea ha deciso di aprire un’indagine su Microsoft che avrebbe abbinato ingiustamente l’applicazione Teams al software Office.

- Advertisement -

Le accuse sono di abuso di posizione dominante da parte di Microsoft dopo le concessioni insufficienti del gruppo statunitense. Intanto Microsoft e Activision sarebbero a un passo dallo stipulare un’intesa da più di 60 miliardi. Negli ultimi giorni la possibilità di una fumata bianca nelle trattative di acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft si è fatta più concreta. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti non è riuscita a bloccare in tribunale il processo di acquisizione e le due società dovrebbero presto arrivare a un accordo.

Il tentativo della Federal Trade Commission

Microsoft è il produttore della console XBox. Acquistando Activision Blizzard metterebbe a rischio la disponibilità di uno dei videogiochi più diffusi al mondo per altre piattaforme. Questo il motivo per cui i regolatori statunitensi ed europei avrebbero provato a intervenire per bloccare l’acquisizione.

- Advertisement -

Acquisizione che ora va avanti e che nei prossimi giorni potrebbe presto addivenire a un accordo tra le due società.