Milan: la Champions ultima spiaggia per Pioli

Vincere contro l’Inter nella partita più dura dell’anno è il biglietto di Pioli per rimanere ancorato alla panchina del Milan.

Milan: squadra stanca e mentalmente provata

La partita persa in Champions contro i cugini interisti ha provocato un contraccolpo psicologico al Milan. La squadra è approdata a La Spezia sabato, sperando di gettarsi alle spalle il difficile match in Champions. Orfano di Leao, Pioli ha messo in campo la miglior formazione possibile, ma non è bastato. Proprio alla vigilia della partita più importante, che vale una stagione intera, i rossoneri sembrano in difficoltà come mai lo erano stati quest’anno. La squadra è apparsa stanca e non è riuscita a dare qualità al gioco che l’ha portata lontana In Europa. Ora ci si chiede se riusciranno a recuperare in vista dell’Euroderby.

Pioli rischia la panchina

Una cosa è certa: le prossime 5 partite saranno decisive per Pioli. Già la partita di ritorno contro i cugini interisti potrebbe decidere o meno la presenza del tecnico sulla panchina rossonera anche l’anno prossima. C’è poi la corsa in campionato per un posto in Champions, che non è certo un obiettivo secondario. Dovesse fallire uno o entrambi gli obiettivi, Pioli potrebbe salutare il club. La società potrebbe riconsiderare anche la posizione di Maldini e degli altri uomini chiave che hanno preso parte alla gestione della squadra.