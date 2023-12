Milano: 93enne disarma rapinatore

L’incredibile storia arriva da Milano, dove un uomo di 93 anni è riuscito a disarmare un rapinatore che lo aveva aggredito. L’uomo in questione non è una persona qualsiasi ma Attilio Fini, ex atleta olimpico di sciabola e per 22 anni ct della nazionale azzurra di scherma che alla veneranda età di 93 anni è stato costretto a difendere la propria incolumità.

Fini è stato intervistato dal TG regionale della Lombardia e ha raccontato cosa è accaduto nel dettaglio. L’ex CT stava rincasando intorno alle 5 del pomeriggio quando un uomo gli si è avvicinato, puntandogli al petto una pistola. A quel punto il 93enne ha reagito prontamente facendo cadere la pistola e, subito dopo, spintonando il rapinatore che è caduto tra due moto rimanendo incastrato.

Successivamente sono accorsi due giovani che hanno prontamente bloccato il rapinatore avvisando le forze dell’ordine. Dopo la denuncia effettuata da Fini, la polizia ha scoperto che il rapinatore era ricercato per omicidio in Algeria ed era coinvolto in diversi colpi anche in Italia.

Nel corso dell’intervista Attilio Fini ha posto l’accento sul problema sicurezza che affligge Milano da tempo, dichiarando che in passato sarebbe stato aiutato dai vigili di quartiere mentre, nel frangente in questione, è stato costretto a difendersi da solo.