Milano: abusa di una ragazza fuori da una discoteca. Arrestato dalla squadra mobile

Maggio 2023, Milano. Una diciottenne è in discoteca con le amiche. Durante la serata, complice l’alcol, per sua stessa ammissione, si è ritrovata caricata in auto da un ragazzo conosciuto all’interno della discoteca milanese.

La ragazza ha dichiarato che l’uomo si era appartato con la sua auto e qui l’aveva costretta a subire abusi sessuali. Dopodiché, l’aveva abbandonata su una panchina che si trova all’esterno del locale in cui tutto era iniziato.

Il PM del V Dipartimento e gli agenti della Quarta Sezione della squadra mobile di Milano sono riusciti a ricostruire i fatti, che coincidono perfettamente con la versione fornita sin dallo scorso maggio dalla vittima, grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona.

Pertanto, è stato possibile identificare il giovane, probabilmente habitué della discoteca, e procedere con i rilievi biologici che hanno confermato che è lui il responsabile di questo triste accadimento risalente a maggio 2023.

Tra l’altro, l’uomo era stato segnalato da altre donne nelle settimane precedenti e accusato di compiere atti osceni in luogo pubblico: diverse passanti l’avevano visto masturbarsi in auto nei pressi di un’altra discoteca milanese.

L’arresto è avvenuto presso l’abitazione del giovane italiano per il quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.