Milano, anziano salva la vicina da uno stupro

Nuovi risvolti nel caso dell’extracomunitario che ha provato a stuprare una donna all’interno della sua abitazione a Milano. A salvare la vittima di 44 anni, sarebbe stato un vicino di casa 94enne, il quale sentite le grida della donna, ha avuto la lucidità di prendere la pistola scacciacani e di fare irruzione nell’appartamento adiacente al suo. L’uomo, un siciliano di Ragusa che abita a Milano dal 1958, ha raccontato tutta la vicenda al Corriere della Sera.

“L’ho sentita gridare sono uscito e l’ho vista seduta per terra sul pianerottolo vicino alla porta, disperata, con la faccia insanguinata che ripeteva: ‘È ancora dentro, è ancora dentro’. Mentre arrivavano altri inquilini, la signora diceva che un uomo l’aveva seguita, era entrato in casa dietro di lei e l’aveva malmenata. A quel punto sono andato a prendere la pistola”, ha dichiarato. All’arrivo dell’anziano, l’uomo stava rovistando nell’appartamento della 44enne, probabilmente in cerca di soldi o qualcosa da poter rivendere.

- Advertisement -

I Carabinieri hanno ordinato all’anziano di mettere giù la pistola

“Sembrava drogato”, ha sottolineato il 94enne, “l’ho fatto uscire e l’ho tenuto in piedi nel corridoio”. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, allertati dai vicini, che hanno arrestato il gambiano. “Mi hanno detto di mettere giù la pistola“, ha concluso l’anziano, “ma io conosco le armi, sono un cacciatore. Ho anche un fucile calibro 20, ma non l’ho preso. È chiuso a chiave e poi avrei spaventato i vicini di casa”.