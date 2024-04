Milano: butta una ragazza sui binari della metropolitana

Ieri sera, stazione Lambrate della metropolitana M2 di Milano. Sono da poco passate le 23:00. Sulla banchina ad attendere il treno della metro (per fortuna, non in arrivo in quel momento) ci sono un uomo e una giovane coppia.

L’uomo, 52 anni, evidentemente alterato come dichiarato dalla ragazza e da altri testimoni, ha cominciato a infastidire la coppia. Non si conoscono, pertanto, senza una motivazione logica.

La coppia non riesce a liberarsi dell’uomo che a un certo punto spintona violentemente la ragazza, 25 anni, che cade sui binari.

La ragazza è stata aiutata a risalire immediatamente in banchina dal fidanzato e dalle altre persone presenti e comprensibilmente sconvolte alla vista di quanto accaduto, come dichiareranno in seguito anche alle forze dell’ordine.

Vengono chiamati i soccorsi e la 25enne, accompagnata dal fidanzato, è stata trasferita all’ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni e gli accertamenti medici del caso. E’ giunta conferma oggi che la giovane non ha riportato ferite, pertanto è stata dimessa nella notte.

Si è trattato dunque solo di una brutta caduta fortunatamente, ma poteva essere una tragedia se il convoglio della linea M2 fosse stato in arrivo sui binari in quegli istanti.

Il 52enne autore di questa insensata aggressione è stato bloccato dalla polizia e portato in carcere a San Vittore. Ora permane lì in attesa dell’interrogatorio di convalida. L’accusa per lui è tentato omicidio.