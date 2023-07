Milano, chicchi di grandine grossi come noci

Questa notte intorno all’1.30 e le 2 una forte grandinata ha colpito la città di Milano. Si è abbattuta specialmente sulla zona Sud Ovest, quartiere Giambellino, zona piazza Napoli, ma segnalazioni sono anche arrivate anche dalla zona Sud Est come piazzale Libia. La grandine è scesa abbondante anche nella zona più a Est verso Treviglio e più a Sud verso Cremona, causando anche disagi importanti alle linee ferroviarie su quelle direttrici che questa mattina hanno accusato forti ritardi.

Sui social, molti utenti hanno postato immagini e video di granelli grossi quasi quanto noci. La caduta è durata circa 10 minuti consecutivi, ma il tempo è bastato per imbiancare gran parte della città e per causare diversi danni alle vetture parcheggiate in strada ed a strutture fisse, come tettoie e pensiline.

- Advertisement -

Milano colpita anche da una bomba d’acqua

Nella stessa fascia oraria la città è stata colpita anche da una bomba d’acqua, che ha provocato diversi allagamenti ed ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In alcune zone della città le precipitazioni incessanti hanno provocato l’allagamento di strade e cantine: alcuni tombini non hanno retto alla pioggia. Secondo quanto riportato dal Centro meteorologico lombardo, in totale nella notte sono caduti a Milano circa 37 mm di acqua.