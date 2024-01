Milano: colpo grosso in gioielleria, bottino da mezzo milione

Il colpo della vita per tre rapinatori che hanno preso di mira la gioielleria “Only time Milano – Giangi orologi” per effettuare il colpo in via San Gregorio, in zona Porta Venezia. Una rapina che stupisce non solo per il grande bottino ma, sopratutto, per il poco tempo impiegato dai malviventi per effettuare il colpo.

Due minuti in tutto, cinquanta secondi per forzare la saracinesca, altri trenta per aprire la porta con un divaricatore idraulico. Subito dopo i rapinatori sono riusciti a fuggire con il bottino di almeno mezzo milione di euro tra orologi e preziosi che erano contenuti all’interno di una cassaforte. La rapina è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza ed è stato pubblicato dalla pagina instagram “Milanobelladadio”, nelle immagini si notano nitidamente i ladri – tutti a volto coperto – mentre fanno accesso nel negozio e poi scappano a bordo di un’auto.

Sempre su Instagram è arrivato lo sfogo del proprietario del negozio che ha chiesto maggiore sicurezza per le attività commerciali della zona. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto non hanno potuto che appurare il colpo ma dei banditi non vi era traccia. Gli inquirenti hanno dato il via alle indagini, secondo le prime ricostruzioni le riprese delle telecamere potrebbero tornare molto utili.