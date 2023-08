Milano: due ragazzi si sono arrampicati in cima al Duomo

Due giovani di 18 e 20 anni, entrambi francesi, sono stati denunciati dalle forze dell’ordine locali dopo essersi arrampicati sulla sommità più elevata del Duomo (la famosa Madonnina) nella mattina di venerdì 11 agosto. Al momento non sembra esserci alcun collegamento con l’atto di vandalismo alla Galleria, come comunicato dalla piazza Beccaria.

Non è ancora chiaro quando i due scalatori abbiano raggiunto la cima più alta del Duomo, a 108,5 metri da terra. Potrebbero essere restati per ore sul monumento, nascosti fino alla chiusura, la sera di giovedì.

Il motivo del gesto

L’obiettivo dell’impresa? Condividere immagini sui social media. I due alpinisti, un diciottenne e un ventenne non sembrano far parte di gruppi organizzati di scalatori, bensì sono praticanti amatoriali di parkour.

Non erano in possesso di bombolette o paracadute e sembra che il loro unico intento fosse quello di condividere il loro exploit sui social media, in particolare su Instagram.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, i due individui hanno agito intorno alle 6, ma non è ancora chiaro quando abbiano effettuato la scalata: potrebbero essere rimasti sul monumento, nascosti fino alla chiusura della giornata di ieri.

Quando nel 2023 un uomo si lanciò dal Duomo col paracadute

Un episodio simile a quanto accaduto questa mattina a Milano, sebbene realizzato in modo diverso, si era verificato il 4 luglio del 2013, giorno in cui un uomo si lanciò con un paracadute dalla cima cattedrale milanese e atterrò in piazza del Duomo. In quel caso, fu denunciato un base jumper italiano professionista di 34 anni, che ricevette assistenza da due amici. Tutti e tre facevano parte di un’associazione di atleti che organizzava eventi spettacolari, legata a un marchio di abbigliamento sportivo. I tre erano dotati di fotocamere e telecamere, e addirittura una webcam era montata sull’elmetto del paracadutista.