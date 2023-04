Milano, grosso incendio in una palazzina: rogo spento questa mattina

Intorno alle 21.30 di ieri 9 aprile, un edificio di Milano è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da definire. Ci troviamo in via Rosa Luxemburg, zona Dergano della città meneghina quando l’intera copertura del tetto di un condominio di 6 piani con 24 appartamenti, ha preso improvvisamente e inspiegabilmente fuoco. La struttura è stata completamente evacuata dai pompieri e dai carabinieri arrivati in supporto.

I pompieri del Comando provinciale, arrivati con nove mezzi sul posto, hanno lavorato fino a questa mattina per riuscire a spegnere completamente il rogo. Presenti in loco anche alcune ambulanze dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ed il nucleo Saf, quello degli “arrampicatori”. Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero morti o feriti e nessun abitante della palazzina si sarebbe intossicato a causa del fuoco.

L’incendio potrebbe essersi sviluppato dalla canna fumaria

- Advertisement -

L’unico abitante del grande appartamento all’ultimo piano, dove è andato a fuoco il doppio tetto, in lamiera e in legno, non ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo una prima ipotesi, l’incendio si sarebbe sviluppato dalla canna fumaria. Sono arrivati anche i Carabinieri per indagare sulle cause che hanno acceso il rogo, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni in merito alla vicenda.