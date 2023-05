Milano, incendio in un negozio in centro

Forte esplosione nel cuore di Milano. Ieri sera 1 maggio intorno alle 20, un incendio è divampato all’interno di un’attività di noleggio a lungo termine che ha sede in piazza De Angeli, la Galleria che si trova al civico 3. Due persone sono rimaste intossicate dai fumi: si tratta di un 41enne e un 52enne. Il primo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre il secondo in codice giallo, sempre presso la struttura ospedaliera di Niguarda.

In loco sono presto giunti i soccorsi: cinque ambulanze e tre automediche. I sanitari hanno visitato alcuni abitanti della zona, usciti in strada in seguito all’incendio. Alcuni si sono rifiutati di ricevere soccorso o di essere trasportati al pronto soccorso per i dovuti accertamenti. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, giunti anch’essi sul posto per i rilievi.

Le fiamme sarebbero divampate a seguito di un’esplosione

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e hanno messo in sicurezza la galleria commerciale in cui si trova l’attività. Ma, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero divampate a seguito di un’esplosione. I danni si sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la parti strutturali.