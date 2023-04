Milano, Piero Luigi Landriani ucciso a coltellate in casa

E’ stato ucciso nella sua abitazione con una serie di coltellate prevalentemente al torace. La vittima è Piero Luigi Landriani, nato il 22 giugno 1953 a San Donato. L’uomo di quasi 70 anni avrebbe avuto una lite con due uomini all’interno del suo appartamento sito in via dei Panigarola 8 a Milano, nel quartiere Corvetto, nella periferia Sud-Est della città. A dare l’allarme è stata la coinquilina dell’uomo.

In loco sono presto intervenuti gli agenti della Scientifica per i rilievi ed i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare l’anziano, senza alcun successo. L’uomo è deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale. Secondo quanto si è appreso, nel passato della vittima ci sarebbe stato anche un precedente per armi. La zona è nota per lo spaccio di droga, ma sulla risoluzione del caso ci sono ancora diverse piste.

La polizia sta sentendo una serie di possibili testimoni in Questura

Al momento gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per cercare di ricostruire le fasi dell’omicidio e la polizia sta sentendo una serie di possibili testimoni in Questura. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima dell’aggressione ci sarebbe stata una furiosa lite tra la vittima e due stranieri, descritti come nordafricani, sempre all’interno dell’abitazione.