Milano: ragazza molestata in strada dal branco

Altro caso di violenza sessuale su una giovane donna a Milano. La ragazza italiana di 21 anni stava uscendo dalla metro di Dergano per tornare a casa quando, in via Imbonati, è stata accerchiata da 3 uomini. I malviventi l’hanno palpeggiata nelle parti intime e sono poi fuggiti. La giovane, che al momento dell’accaduto era in compagnia di un’amica, ha presto fermato una Volante della polizia di passaggio raccontando cosa era accaduto e chiedendo aiuto.

In seguito alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti della polizia hanno dato immediatamente il via alla caccia all’uomo. Poco tempo dopo sono riusciti a individuare due dei tre aggressori: si tratta di un giovane originario dell’Egitto di 18 anni con precedenti, finito a San Vittore e di un connazionale minorenne di 17 anni accompagnato al Beccaria.

- Advertisement -

Gli agenti sono alla ricerca del terzo uomo

Si cerca il terzo uomo che sarebbe ancora in fuga. I giovani finiti in arresto ora dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo. Negli ultimi tempi sono sempre di più i casi in cui si sente parlare di stupro o violenza sessuale. Qualche giorno fa, la 33enne Eleonora Rossi, conosciuta come dj Hellen, ha raccontato tramite un video su Instagram, di essere stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in auto.