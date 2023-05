Milano, uomo le entra in casa e prova a violentarla

Una storia che ha dell’incredibile, ma che è realmente accaduta nei pressi di via Washington, a Milano. Qui, nel pomeriggio di ieri 10 maggio, intorno alle 18 un uomo di 23 anni è entrato a casa di una donna di 44 anni, intentando un vero e proprio stupro. Il soggetto, originario della Gambia è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del pm di turno Paolo Filippini.

Il malvivente, vedendo il portone aperto, si sarebbe intrufolato prima nel palazzo, e poi avrebbe seguito la vittima fino al suo appartamento. La donna era da poco rientrata in casa e lo stupratore è riuscito ad entrare bloccando con il piede la porta d’ingresso prima che si richiudesse. Ha poi buttato a terra la donna sedendosi a cavalcioni sopra di lei ed ha iniziato a colpirla al volto con pugni e schiaffi.

- Advertisement -

Il 23enne è stato arrestato per tentata rapina, tentata violenza sessuale e lesioni

Secondo i racconti, le avrebbe strappato anche la camicetta. Nel mentre, la donna è riuscita a liberarsi e le sue urla hanno insospettito i vicini, i quali hanno allertato il 118. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo stava rovistando nell’appartamento della 44enne, probabilmente in cerchi di soldi o qualcosa da poter rivendere. Infine, il 23enne è stato arrestato per tentata rapina, tentata violenza sessuale e lesioni. La donna, invece, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo.