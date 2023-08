Milano, uomo uccide la madre e poi si suicida

È successo poco dopo le 5 della notte del 9 agosto, quando l’uomo ha chiamato i soccorsi proprio prima di suicidarsi. Quando è arrivata la Polizia, l’esito è stato tragico. La donna giaceva senza vita nella stanza da letto con profonde ferite alla gola. Anche per il figlio non c’è stato scampo: dopo essersi nascosto per alcuni minuti si è gettato dalla finestra del palazzo ed è morto sul colpo.

Ipotesi suicidio-omicidio

Al momento è in corso una valutazione da parte del medico legale per accettare le cause di morte anche se non sembra ci siano dubbi sulla dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’uomo, di 53 anni avrebbe colpito la madre 86enne con un coltello ferendola a morte alla gola per poi lanciarsi dal quarto piano del palazzo. I soccorritori lo hanno ritrovato senza vita nel cortile interno.

I motivi del gesto

Non sono ancora chiare le cause di questo tragico gesto e le ipotesi sono molte. Quel che è chiaro è che il figlio dell’anziana non si trovava in uno stato di lucidità al momento della chiamata al 118, in cui ha minacciato ripetutamente di suicidarsi. La tragedia è avvenuta in via Palanzone al civico 16, in un appartamento al quarto piano del quartiere Niguarda a Nord di Milano.