Milano, violento temporale nella notte

Continua a farsi sentire il cambiamento climatico su tutta la penisola. Nella notte, intorno alle 4, un forte temporale accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito la città di Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia. In alcune aree, il fenomeno è stato accompagnato anche da grandine.

In seguito all’accaduto l’Atm, l’Azienda trasporti milanesi, ha affermato che: “il nubifragio ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”. Per questo la società ha aggiunto: ”Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi, mentre il servizio tram è al momento molto ridotto. Tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio e vi è solo lungo la Linea 1 un salto di fermata a Inganni per una strada”.

Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco: è presto per una conta dei danni

Nella notte sono arrivate diverse chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento è difficile fare una conta esatta dei danni. Nella tarda serata di ieri nuovi nubifragi avevano colpito la Brianza: a Monza abbattuti molti alberi, mentre in via Correggio un’auto con una famiglia a bordo, è stata colpita da un albero.