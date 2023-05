Mina, i retroscena sul ritiro: parla il figlio Massimiliano Pani

Mina è sicuramente la più grande artista della musica italiana degli ultimi tempi. Interprete di brani di successo, oggi considerati evergreen Mina continua a cantare, ma ormai da tempo lo fa senza apparire. Un Briciolo D’Allegria, il singolo in cui duetta con Blanco, è tra i pezzi maggiormente ascoltati e sta per uscire un suo nuovo lavoro.

Per un lungo periodo Mina ha monopolizzato anche gli schermi tv, il pubblico l’amava per la sua simpatia oltre che per il talento musicale e per molti era anche un’icona di stile e fashion. Poi ha deciso di ritirarsi dalle scene e non è più ricomparsa, non ha rilasciato interviste e di lei ci sono solo poche immagine rubate. Il figlio Massimiliano Pani ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera. Produttore e musicista Pani ha definito i genitori dei grandi campioni:

- Advertisement -

“Mia madre e mio padre sono stati Roger Federer. Cioè hanno fatto sembrare semplici le cose difficilissime. Ma alla base c’è un lavoro enorme, uno studio ininterrotto. Gianni Ferrio, il musicista dietro Studio Uno e Teatro 10, è un altro Federer: il più grande arrangiatore italiano, con competenze e cultura musicale di livello mondiale, bravissimo a mantenere la linea drammaturgica di un brano. Scrivere un pezzo strano è facile; farlo alto e bello, è tutta un’altra storia”.

Massimiliano Pani: “Mia madre? E’ una fuoriclasse“

Il produttore è convinto che la madre è un’artista unica, è inimitabile e condivide il pensiero che il padre aveva su di lei: “In assoluto la personalità più affascinante in cui mi sia mai imbattuto. Papà diceva: ho lavorato con tutti i grandissimi ma di fuoriclasse ne ho conosciuti solo due, Carmelo Bene e Mina”.

- Advertisement -

Pani ha poi spiegato che la mamma ha lasciato l’Italia perchè voleva sentirsi una persona normale. Desiderava che i figli frequentassero la scuola pubblica. Infine ha ammesso che Mina è la meno diva di tutti: “Mia madre è la persona meno diva del pianeta. Mi viene in mente Sinatra, che ancora oggi è il più bravo di tutti ma non è riuscito a diventare altro dalla meraviglia di se stesso. Mina è più forte del suo personaggio. Bevi il caffè insieme, guardi il telegiornale, lei dice una cosa e tu pensi: ma perché non ci ho pensato io? “