Miriana Trevisan e i problemi alimentari: “Mangiavo solo un arancio”

Ospite di Storie Italiane Miriana Trevisan ha parlato dei problemi alimentari che ha avuto in passato. Nel salotto d’Eleonora Daniele l’ex velina ha confessato che desiderava dimagrire e per farlo mangiava pochissimo. Ad un certo punto è subentrata una vera patologia che ha dovuto affrontare come tale.

A scatenare questo desiderio d’essere magra un provino di danza: “Ho vissuto la malattia, l’evento scatenante è stato un provino di danza, perché io nasco come ballerina. Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale.” Miriana ha poi rivelato come l’insegnante si è accorto del suo eccessivo dimagrimento:

- Advertisement -

“Lui mi vide fragile e debole durante le diagonali e mi disse di levarmi il maglione, a me e a tutte le altre, per cercare di non mettermi in imbarazzo. E quando vide che ero troppo magra, mi chiuse le porte della scuola.” La Trevisan è grata al suo coach, l’ha aiutata a comprendere con consapevolezza quello che le stava accadendo anche se era molto piccola.

Miriana Trevisan: “Avevo solo 14 anni“

L’ex velina ricorda che aveva solo 14 anni e non mangiava : “Avevo 14 anni, guardavo le ballerine di danza classica e volevo diventare come loro. Mangiavo solo un’arancia al giorno“. Oggi è una donna adulta e una mamma attenta, ma non ha dimenticato come si sentiva in quei momenti.

- Advertisement -

Miriana ha poi concluso: “Ne sono uscita grazie al mio maestro che se ne è accorto, ‘Inizia a mangiare e ti riapro le porte’, mi disse. Ho dovuto ricominciare a mangiare piano piano”. La showgirl ha anche detto che i suoi genitori non sapevano nulla.