Modena, grave incidente tra mezzi pesanti sull’A1

Alle prime luci dell’alba di oggi, 8 maggio 2023, un grave incidente si è verificato sull’A1 che collega Milano-Napoli. Un furgone e un altro mezzo pesante si sono scontrati all’altezza di Modena (chilometro 160). Stiamo parlando del tratto autostradale compreso tra Modena sud e Modena nord, in direzione di Milano, nella frazione modenese di Cognento.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, a bordo del furgone viaggiavano tre persone originarie della Puglia. Il mezzo ha perso il controllo e si è fermato al centro della carreggiata dopo aver sbattuto anche contro il guard-rail. Dopo l’impatto si è anche ribaltato più volte. Uno dei due uomini che si trovavano a bordo del furgone, hanno riportato forti traumi.

Il traffico è stato bloccato, facendo registrare fino a 6 chilometri di code

Il primo di 54 anni, è attualmente in condizioni molto gravi. L’altro, di soli 21 anni, che era a bordo della stessa vettura ha, invece, riportato delle ferite di media gravità. Viceversa, il camionista conducente dell’altro mezzo, è rimasto illeso. Il traffico è stato interrotto per circa 90 minuti, al fine di effettuare tutte le operazioni di soccorso in completa sicurezza. L’incidente ha causato lunghe code in direzione Milano, arrivate fino a 6 km.