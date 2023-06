Modena, terribile scontro frontale tra due macchine

Terribile incidente stradale avvenuto alle prime ore di oggi martedì 13 giugno. Uno scontro frontale tra due macchine ha messo fine alla vita di un uomo e una donna, mentre un terzo è rimasto gravemente ferito. Il dramma si è consumato intorno alle due di notte, tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

Le vittime viaggiavano entrambe a bordo di una vettura che, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo incendiandosi poco dopo. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. In loco sono presto giunti numerosi servizi di emergenza: vigili del fuoco, personale medico del 118 e forze dell’ordine. Tuttavia i due sono morti tra le fiamme e quando gli agenti sono riusciti a spegnere il rogo per loro non c’era più niente da fare.

Il terzo ferito è un giovane uomo di 27 anni

Il terzo ferito è un giovane uomo di 27 anni, che si trovava sull’altra auto. È stato portato dall’elicottero del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita. Anche la sua auto si è ribaltata dopo il terribile scontro frontale. Gli agenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e comprendere le cause dell’incidente