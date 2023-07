Monte Rosa: elicottero Air Zermatt precipita al confine con l’Italia

Questa mattina 4 luglio, intono alle 7.45, un elicottero è precipitato in Alta Valsesia, nel tragitto tra i rifugi di alta quota sul Monte Rosa (Capanna Gnifetti e Regina Margherita) nel territorio del Comune di Alagna Valsesia. Il velivolo di Air Zermatt, compagnia svizzera, è caduto non lontano dal confine con l’Italia, a circa 4.500 metri di altitudine.

A bordo c’erano cinque passeggeri, che fortunatamente dalle informazioni trapelate, al momento non dovrebbero essere in gravi condizioni. Il 118, che aveva prima detto che erano tutti illesi e poi uno con lesioni gravi, ha corretto il bilancio scusandosi per la confusione generata dalla concitazione dei soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Probabilmente sono legate ad un problema in fase di discesa che ha costretto a quello che gli esperti chiamano “atterraggio pesante”.

- Advertisement -

I passeggeri dell’elicottero sarebbero tutti cittadini di nazionalità elvetica

Secondo quanto riferito dalle autorità, la zona dello schianto non è destinata al decollo o all’atterraggio di elicotteri. Probabilmente si trattava di un volo di tipo turistico o panoramico. Secondo quanto si è appreso il pilota e i passeggeri dell’elicottero sarebbero tutti cittadini di nazionalità elvetica. Sul posto stanno lavorando i soccorritori svizzeri, con quelli italiani, in particolare 118 e Soccorso Alpino.