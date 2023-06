Monviso, morti due alpinisti in montagna

Tragico incidente in montagna sul Monviso. Le vittime sono un uomo e una donna di origini francesi. I corpi dei due alpinisti sono stati recuperati dai tecnici del soccorso alpino e spelelogico piemontese tra le province di Cuneo e Torino. Sono stati individuati in un canalone alla base della cresta, nel tratto tra il passo del Colonnello e la punta Gastaldi. Nella mattinata di ieri i soccorritori francesi del peloton de gendarmerie de haute montagne, hanno lanciato l’allarme dopo essere stati allertati dai famigliari dei dispersi.

Le vittime, secondo le ricostruzioni erano partite sabato 17 giugno. Avevano in programma di percorrere la cosiddetta cresta Berhault che dal colle delle Traversette conduce in vetta al Monviso. Tuttavia, nonostante l’allarme, le ricerche non sono iniziate prima delle 19.30 di ieri a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Non appena è stato possibile, l’elisoccorso ha trasportato in quota le squadre del soccorso alpino incaricate di un’ultima perlustrazione prima del buio.

Per le vittime non c’è stato nulla da fare

Le salme sono state recuperate grazie al verricello. Nonostante i tentativi di rianimazione per le vittime non c’è stato nulla da fare e l’equipe sanitaria non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri di Cuneo.