Monza, nonno molesta la nipote mentre dorme

Una storia che ha dell’incredibile ma che è realmente accaduta nel comune di Monza in Lombardia. Un uomo di 67 anni brianzolo è finito in carcere, in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Monza ed eseguita dai carabinieri di Bernareggio, Comune del Vimercatese. E’ stato accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote adolescente. L’episodio si sarebbe verificato durante il periodo natalizio del 2022.

La giovane era stata a pranzo dai nonni e nel pomeriggio si era messa a riposare sul letto matrimoniale. Il suo sonno sarebbe stato disturbato proprio dal nonno che mettendosi dietro di lei avrebbe iniziato a palpeggiarla e molestarla. La giovane, secondo quanto riferito, sarebbe scappata via di corsa e avrebbe raccontato tutto alla madre.

L’indagato è stato arrestato e condotto in carcere

E’ stata proprio la donna, infatti, che sconvolta ha deciso di denunciare la vicenda alle forze dell’ordine, spiegando che la figlia, un paio di mesi prima, le aveva confessato di essere stata abusata dal nonno paterno mentre si trovava in casa sua. Le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo brianzolo sono scaturite a seguito della denuncia presentata a marzo scorso. L’indagato è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di dover rispondere davanti agli inquirenti dei reati contestatigli.