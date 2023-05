Monza: studentessa violentata su un bus

Stava tornando a casa dall’università quando è stata violentata su un bus. E’ la tragica storia di una studentessa di 19 anni, che nel pomeriggio di martedì 30 maggio è salita su un bus partito da Sesto San Giovanni e diretto a Monza. Proprio qui, poco prima delle 14, le si è avvicinato un uomo che le ha rivolto apprezzamenti non graditi per poi passare ai fatti.

Secondo quanto riferito dalla questura di Monza attraverso un comunicato, l’avrebbe aggredita e palpeggiata ripetutamente. La giovane è riuscita a divincolarsi ed è scesa alla fermata di via Cavallotti a Monza, tuttavia è stata seguita dal suo aggressore per diverse decine di metri. La ragazza in evidente stato di shock, è riuscita a fermare una volante del 113. Ha chiesto aiuto agli agenti ed ha raccontato quello che aveva appena subito.

Un cittadino egiziano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto

E’ riuscita a fornire nel dettaglio anche le caratteristiche fisiche dell’uomo, tant’è che proprio grazie a queste informazioni in 10 minuti i poliziotti hanno fermato un soggetto che corrispondeva alla descrizione della ragazza. Si tratta di un cittadino egiziano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine che è stato accompagnato in questura. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato trasferito nel carcere di San Quirico.