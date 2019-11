Moreno Merlo vs Paola Caruso: “Io ho le prove tu parli di aria fritta!”

Non si placa la diatriba tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo attaccato dalla showgirl nel salotto domenicale di Domenica Live dove è stato definito un manipolatore, un’arrivista, uno che ha sfruttato una situazione dove era presente un bambino piccolo. La versione di Paola è stata creduta incondizionatamente soprattutto da Barbara D’Urso che più volte si è detta sconvolta da quello che l’ex bonas di Avanti un Altro riferiva.

Immancabile e molto attesa la risposta di Moreno Merlo che ha voluto dire la sua versione dei fatti attraverso i social, dove ha accusato Paola d’inventarsi tutto e d’essere lei che vuole cavalcare l’onda della popolarità il più possibile. Moreno ha poi aggiunto d’avere le prove di quello che dice mentre le sue sono solo parole al vento: “Un’interpretazione davvero da Oscar. Ti do due suggerimenti. Innanzitutto quello che dici deve essere comprovato da prove, altrimenti siamo alla caz**ta. Anzi, siamo già alla fantasia, alla caz**ta. Io in realtà non faccio il deejay ma allevo unicorni, li ho sotto casa.“

Moreno Merlo: “Paola chiedi scusa al pubblico per le falsità che dici”

Moreno poi, sicuro e determinato quasi minaccioso, consiglia a Paola Caruso di chiedere scusa al pubblico per tutte le falsità che sta dicendo lui può provare il contrario di quello che lei sostiene: “Il secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e ti ha seguito in questo frangente sprecando forse un quarto d’ora per sentire delle angherie, delle castronerie, delle porcherie, in modo tale che tengo la bocca chiusa su quel famoso martedì.”

Moreno ha poi aggiunto concludendo il suo post: “Il problema è sostanzialmente questo: se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, nulla. Quindi, nulla, accettalo come un suggerimento e basta, io sono sereno e tranquillo come mi vedi semplicemente perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere. “