Morto il neonato di 5 mesi scosso dalla madre

Il neonato di 5 mesi che la settimana scorsa era giunto in gravissime condizioni all’ospedale di Padova, é morto. L’equipe medica ha formalizzato la morte cerebrale. Due medici legali consulenti della Procura di Padova dovranno stabilire se il caso potrebbe rientrare nel “Baby shake syndrome“, vale a dire la sindrome del bambino scosso. Questo provoca gravissimi danno cerebrali e neurologici al bimbo, e persino la morte.

La commissione medica formata da un neurologo, medico legale, e un’anestesista, questa mattina hanno eseguito un ulteriore esame sul piccolo, ed hanno accertato la morte cerebrale. Le macchine che tenevano in vita il bambino sono state staccate.

Il neonato in questi giorni é stato seguito dai medici del reparto terapia intensiva della clinica di Pediatria di Padova, guidata dal professor Giorgio Perilongo.

Autorizzato l’espianto degli organi

La Procura ha autorizzato l’espianto degli organi per il neonato di 5 mesi. L’equipe medica sta procedendo all’espianto del cuore e del fegato per salvare la vita a due piccoli pazienti. Mentre per la madre che si era autoaccusata dovrebbe essere formalizzata l’accusa di omicidio colposo, in primo tempo invece era di lesioni gravissime.

Dinamica dell’incidente

La madre 29 enne originaria di Mestrino, aveva confessato sabato scorso alle forze dell’ordine, di avere scosso violentemente il bimbo perché non si addormentava, dopo poco aveva visto il neonato che non respirava più e chuamato il 118. La donna aveva detto ai carabinieri coordinati dal Pm Roberto Piccione “Non dormiva, l’ho cullato troppo forte”.

L’ avvocato della donna, Leonardo Massaro, ha dichiarato che non sarebbe stata in sè quando ha fatto del male a suo figlio.