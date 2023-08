Morto Riccardo Laganà stroncato da un malore: aveva 48 anni

Aveva solo 48 anni Riccardo Laganà, che dal 1996 ha lavorato in Rai come tecnico di produzione. La sua carriera è stata brillante, partendo dal 2011 con la realizzazione di IndigneRai, una piattaforma web confluita poi in Rai Bene Comune, associazione nata nel 2015. L’obiettivo di Laganà era quello di tutelare i suoi dipendenti e il servizio pubblico. Nel 2018 è diventato consigliere del Cda, ruolo che venne poi confermato a giugno 2021.

Riccardo Laganà carriera

Nel 1996, all’interno della Rai, ricopriva la posizione di tecnico di produzione presso il Centro di Produzione di Roma. Da sempre attivo nella tutela dei principi fondamentali del servizio pubblico, Laganà collaborò con diversi movimenti e associazioni, tra cui Associazione Stampa Romana, Articolo 21, Assoprovider, Libertà e Giustizia, Move On Italia, Libera Cittadinanza, Appello Donne e Media, Net Left.

Attivismo

Volontario e attivista per la salvaguardia e tutela degli animali, Laganà collaborò anche con diverse associazioni, impegnandosi in particolare nella formazione e alla divulgazione per promuovere una cultura del rispetto verso gli animali e l’ambiente.

Il dolore dei vertici della Rai, “Laganà, uomo votato all’azienda“

“La repentina scomparsa di Riccardo Laganà ha rappresentato oggi un profondo dolore per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato con orgoglio parte integrante nel consiglio di amministrazione, dando voce a coloro che, attraverso il proprio lavoro, rendono viva quotidianamente il servizio pubblico.”

Sono queste le parole di Marinella Soldi, presidente Rai. Tutti i colleghi insieme all’amministratore delegato Roberto Sergio esprimono il grande cordoglio del del direttore generale, del consiglio di amministrazione di tutti i dipendenti Rai per la scomparsa di Riccardo Laganà.