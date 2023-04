Muore cadendo dalla bici: aveva solo 42 anni

Ieri, domenica 23 aprile il cuore Daniele Rigitano, ciclista 42enne residente a Ladispoli, ha smesso di battere. L’uomo era ricoverato da un giorno in ospedale, per essere caduto con la bicicletta ed aver sbattuto la faccia. È accaduto intorno alle 17:30 di sabato in via dei Laghi, all’altezza di Velletri. Qui, Daniele avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo fuori strada.

In loco è presto giunto l’elisoccorso, inviato dal 118, che ha portato il quarantaduenne in ospedale, a Roma. Sin dai primi momenti, le condizioni dell’uomo sono apparse disperate. I medici hanno tentato il tutto per tutto, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I carabinieri del radiomobile della compagnia di Velletri stanno cercando di far luce sull’incidente. Dalle prime ricostruzioni è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro.

L’autopsia aiuterà a stabilire se il ciclista abbia avuto un improvviso malore

In quel tratto della via dei Laghi la strada è dissestata, e a tal proposito gli inquirenti stanno cercando di capire se sia stato qualche avvallamento a causare la brusca caduta dell’uomo. Un’altra possibilità potrebbe essere legata ad un malore improvviso dell’uomo. L’autopsia, infatti, aiuterà a stabilire se per caso il ciclista si sia sentito male da un momento all’altro e perché.