Musk sullo smart working: “Moralmente discutibile”

Il patron di Tesla Elon Musk, in un’intervista rilasciata a David Faber di Cnbc, critica fortemente lo smart working eh subito dopo si scaglia sulla Federal Reserve.

Cosa ha detto Elon Musk?

Tesla festeggia i 20 anni di attività il suo patron, Elon Musk, decide di festeggiare con un’intervista rilasciata a David Faber di Cnbc. Diversi i temi trattati, tra cui anche quelli economici. Il patron di Twitter si è detto “preoccupato che il modo in cui la Fed agisce”, troppo lento a suo dire. Il milionario prevede che il prossimo anno sarà difficile per Tesla e altre società, poiché “i tassi di interesse così alti pesano sul bilancio dei consumatori”. Esaurito il filone politico ed economico, si è poi scagliato a piè pari sullo smart working, con una presa di posizione ben chiara e che scontenterà parecchi.

Lo smart working secondo il patron di Tesla

Polemiche e critiche seguiranno alla presa di posizione di Musk sul lavoro a distanza. Il patron di Tesla e Twitter ha chiamato in causa le persone che lavorano da casa, parlando di affronto a coloro che devono presentarsi sul posto di lavoro. Accendere il proprio laptop da una postazione “casalinga” ridurrebbe la produttività, inviando un segnale sbagliato a coloro che non hanno questa possibilità. “Non è solo una questione di produttività, credo che sia moralmente sbagliato”. A questo proposito il miliardario ha imposto ai propri dipendenti di trascorrere perlomeno 40 ore a settimana in ufficio.