Myriam Catania confessa: “Non vivo più con mio marito”

Figlia d’arte, proveniente da una grande famiglia nota nel mondo dello spettacolo Myriam Catania è legata da quasi 8 anni a Quentin Kammermann. I due hanno un figlio, Jacques, che è molto amato da entrambi i genitori. Intervistata dal magazine Oggi Myriam ha spiegato che il suo rapporto non è normale. Lei è il compagno vivono distanti, a ben 600 chilometri di distanza.

Solo in questo modo sono riusciti a trovare un equilibrio che gli permette di stare insieme senza litigare. Non a caso l’attrice afferma che quando trascorrono troppo tempo insieme entrambi esplodono, in tal modo minano la tranquillità dei figlio Jacques che è solo un bambino d’appena 5 anni. “Se stiamo troppo insieme esplodiamo, abbiamo caratteri molto forti, nessuno dei due ama abbassare la testa”.

Myriam ha poi aggiunto: “Stiamo insieme da quasi otto anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo anche provato a vivere insieme in Francia ma ho retto 3 mesi“. Lei vive a Roma con il figlio e lui a Marsiglia, ma riescono a vedersi spesso per il bene del bambino. Insomma una situazione comoda per tutti, anche se Myriam è consapevole che crescere un figlio insieme a distanza non è facile: “Certo, mi manca la quotidianità e crescere il bimbo con lui lontano è più faticoso. Ma è il nostro equilibrio”.

Myriam Catania matrimonio a distanza: “abbiamo fatto un tentativo“

Solo due anni fa Myriam riferiva al settimanale Nuovo d’essere molto felice di fare la pendolare tra Roma e Marsiglia per stare con Quentin. In quel momento era entusiasta dell’idea della famiglia sempre in movimento e poco statica, ma a quanto pare oggi ha capito che vivere insieme al compagno è decisamente troppo impegnativo.

“Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante”, aveva dichiarato estasiata. Parole che oggi hanno una valore decisamente diverso.