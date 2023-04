Napoli, cavallo galoppa contromano in tangenziale

Una storia che ha dell’incredibile ma che è realmente accaduta nella mattinata di oggi 19 aprile a Napoli. Intorno alle 8.30 gli automobilisti sono rimasti senza parole nel vedere un cavallo galoppare contromano nel tratto di Tangenziale compreso tra le uscite Vomero e Agnano. Fortunatamente, come riportato da “Grande Napoli”, non risultano esserci state conseguenze. Infatti, visto il traffico intenso dovuto all’orario “di punta”, le macchine stavano procedendo molto lentamente.

L’animale ha percorso contromano il tratto del lungo asse viario che collega i Campi Flegrei all’aeroporto di Capodichino. Dalla vicenda non è scaturito alcun incidente, nonostante la paura scatenata dall’insolita presenza. Il bizzarro accaduto ha fatto impazzire il web. Diverse le immagini, i video e i commenti pubblicati sui vari social.

Il cavallo è stato raggiunto con una safety car e portato via

Un utente ha scritto su Facebook: “Tangenziale di Napoli, altezza Vomero. Mentre sono nel traffico da lontano vedo un cavallo correre tra le macchine… un cavallo. Per un attimo ho pensato di stare in loop per la partita di ieri che non mi ha fatto dormire”. Un altro ha aggiunto: “Buongiorno, chi ha perso un cavallo sulla tangenziale di Napoli direzione Pozzuoli?”. Il cavallo è stato, infine, raggiunto con una safety car e portato via tra le uscite di Fuorigrotta e Agnano.