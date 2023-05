Napoli: De Laurentiis pensa al post Spalletti

La telenovela in casa Napoli è iniziata: De Laurentiis cerca il sostituto che rimpiazzi Spalletti e non lo faccia rimpiangere.

Napoli: chi sarà il successore di Spalletti?

De Laurentiis si sta muovendo. Il presidente del Napoli è alla ricerca del prossimo tecnico. L’addio di Spalletti sembra cosa certa e, a meno di clamorosi colpi di scena, l’anno prossimo vedremo qualcun altro sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia. Sono già tantissimi i nomi che circolano, ma il presidente del Napoli non ha fretta. Vuol ponderare bene la scelta. Il successore di Spalletti dovrà avere una visione molto vicina a quella del suo predecessore, in modo da dare continuità ad una squadra che fa del 4-3-3 e del possesso palla il proprio mantra. Punti di partenza, questi, che offrono indizi su chi potrebbe essere il prossimo allenatore dei campioni d’Italia.

La scelta di De Laurentiis

Tra i tanti nomi circolati nei giorni scorsi, due sembrano attirare di più il presidente De Laurentiis. La scelta del post Spalletti potrebbe ricadere infatti su Rafa Benitez o Luis Enrique. Il primo conosce già l’ambiente e parrebbe motivato ad un ritorno, sebbene non si sia lasciato benissimo con De Laurentiis. Diverso discorso per Luis Enrique, che ha già rifiutato un’offerta del Chelsea perché poco convinto del progetto. Dovesse scegliere Napoli, lo farebbe perché davvero motivato dal progetto presentatogli da De Laurentiis, che ha dichiarato di voler puntare alla Champions League e ad un 4° scudetto per l’anno prossimo.