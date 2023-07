Napoli: Itakura sarà il nuovo Kim

Per la Gazzetta dello Sport sarà Ko Itakura il sostituto di Kim al Napoli.

Napoli: perché Itakura?

Il centrale costa meno di Kilman e Le Normand e dà ottime garanzie. Il Borussia Monchengladbach vuole 3 milioni in meno rispetto alla concorrenza, ma non è solo una mera questione economica.

- Advertisement -

Il ventisettenne giapponese sembra avere tutta l’intenzione di approdare a Napoli per giocare la Champions. Ha già detto di no a una buona offerta dall’Arabia Saudita, quel paradiso economico che molti giocatori sul finire di carriera scelgono.

Itakura ha intenzione di misurarsi in una nuova avventura stimolante e il Napoli di Garcia è la realtà che al momento sembra fare al caso. L’offerta è di 12 milioni ma il Borussia ne vorrebbe 15. Un divario che appare colmabile e le parti sembrerebbero vicine ad un accordo.

- Advertisement -

Un difensore simile a Kim

Per sostituire Kim l’entourage azzurro ha preso in esame determinate caratteristiche, senza dimenticare la sostenibilità economica che è un marchio di fabbrica di questo Napoli. Tra le soluzioni realizzabili prese in esame Itakura è sembrata la più adatta.

Kilman costava troppo e così pure Le Normand. Inoltre Itakura è molto simile a Kim da un punto di vista tecnico e mentale. La disciplina del lavoro del giapponese fa la dufferenza all’interno di un gruppo sempre disposto al sacrificio e sarà fondamentale per la realizzazione dei nuovi obiettivi per la prossima stagione.