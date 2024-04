Napoli: nave contro la banchina del porto. Decine di feriti

Ad urtare una banchina al Molo Beverello nel porto di Napoli è stata la nave veloce “Isola di Procida”.

L’imbarcazione era partita da Capri. Navigazione regolare e tranquilla, finché, giunta nel porto del capoluogo campano, durante le operazioni di ormeggio ha urtato la banchina.

Come dichiarato dai presenti sul molo e dalle persone a bordo, si è trattato di un colpo molto forte, anche perché assolutamente inaspettato. Infatti, molti viaggiatori al momento dell’impatto si trovavano in piedi e per questo motivo sono caduti a terra.

Per alcuni solo una brutta botta, mentre altri sono risultati feriti, almeno una trentina.

Sono stati chiamati i soccorsi e gli operatori del 118 hanno trasportato in ospedale circa 30 persone: alcune in codice giallo, altre in codice verde, dando la precedenza alle prime.

La compagnia di navigazione ha dichiarato la sua massima disponibilità a collaborare con le autorità marittime nell’identificazione della causa dell’accaduto, nonché delle responsabilità conseguenti. Verranno svolte dunque tutte le verifiche del caso. Ad ogni modo, si suppone si sia trattato di un guasto tecnico di cui ora si dovranno appurare i dettagli.

“Isola di Procida” risulta in buone condizioni e la compagnia ha assicurato di svolgere regolarmente la manutenzione di scafo e macchinari.

Dopo l’incidente, sono saliti a bordo insieme agli operatori sanitari del 118 gli agenti della Polizia di Stato e della Capitaneria di porto.

Al momento pare esclusa l’ipotesi di un errore umano durante l’effettuazione della manovre di ormeggio.