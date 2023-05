Napoli, scossa ai Campi Flegrei in piena notte

Forte scossa di terremoto a Napoli in zona Campi Flegrei. Questa notte, intorno alle 4.28 la terra ha tremato ad ovest della città partenopea. La magnitudo registrata è stata pari a 3.4 e la scossa, secondo quanto riportato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia, è stata registrata a una profondità di 3 chilometri. Secondo i dati, l’epicentro è stato registrato a quattro chilometri di distanza da Pozzuoli ed a 10 chilometri da Napoli.

La magnitudo di questa notte è risultata essere più alta rispetto a quelle dello sciame sismico verificatosi a fine aprile 2023 sempre nella zona flegrea. Secondo quanto si legge da alcune testimonianze dei residenti pubblicate su Il Mattino, il boato sarebbe stato fortissimo. Molta gente ha raccontato di aver avuto un risveglio traumatico: “il letto si muoveva e c’era un forte rumore”.

Al momento non si registrano danni a persone o cose

Alcuni hanno scambiato il terremoto per una lunga esplosione: “talmente forte che le auto stavano suonando sulla solfatara perché erano partiti gli antifurti”. Le segnalazioni sono arrivate dai comuni dell’area Flegrea come Bacoli, Pozzuoli, Arco Felice e Bagnoli, ma anche dai quartieri dell’area occidentale di Napoli, come Fuorigrotta, Vomero, Rione Alto e Pianura. Al momento non si registrano danni a persone o cose.