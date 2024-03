Napoli: una bambina di 3 anni è grave. Ustionata con acqua bollente

Acerra (Napoli). Una bambina di 3 anni originaria del Burkina Faso si è accidentalmente rovesciata addosso l’acqua che stava bollendo sui fornelli.

Dalla prime testimonianze raccolte dai Carabinieri parlando con i genitori, sembrerebbe un puro e semplice incidente domestico, anche se grave, in quanto la bambina di 3 anni è riuscita ad accedere ai fornelli della cucina evidentemente perché non sotto la stretta sorveglianza dei genitori.

L’incidente risale a ieri sera intorno alle 19. I genitori della bambina, una coppia originaria del Burkina Faso, 31 anni lei e 39 lui, l’hanno immediatamente portata al pronto soccorso di Frattamaggiore. Qui gli operatori sanitari, constatata la gravità delle ustioni, hanno immeditatamente disposto il trasferimento della piccola al Santobono di Napoli.

La bambina è grave in quanto presenta ustioni di secondo tipo sul 45% del corpo.

Da ieri sera si trova dunque ricoverata presso il reparto di terapia intensiva del Santobono di Napoli in prognosi riservata.

La piccola paziente dovrà rimanere in terapia intensiva almeno fino a domani per quando, salvo complicanze, è stato programmato di sottoporla a un delicato intervento chirurgico per asportarle la pelle ustionata e medicare e coprire le gravi ustioni riportate per il contatto con l’acqua bollente.