Naspi Agosto 2023: per i percettori ecco nuove date

A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente l’INPS che per questo mese di Agosto 2023 ha previsto nuove date per i pagamenti, nello specifico quelle del 23 e 25 agosto. Nonostante la comunicazione ufficiale, ci teniamo comunque a precisare che le date di erogazione del sussidio alla disoccupazione variano da persona a persona.

In altre parole riceveranno il pagamento in queste date solo coloro che vedranno il pagamento nel loro fascicolo previdenziale, a cui si può avere accesso in maniera semplice e veloce dal sito INPS o dall’applicazione, entrando nella propria area con SPID.

- Advertisement -

Una volta avuto accesso al proprio fascicolo, sarà semplice controllare quelle che sono le disposizioni di pagamento. In genere in ognuna di esse è anche presente l’indicazione non solo dell’importo, ma anche delle date di riferimento per quello che riguarda il pagamento.

A chi spetta la Naspi

Innanzitutto ricordiamo che per poter beneficiare della Naspi è indispensabile presentare domanda ed attendere che questa venga accolta. In genere tra la presentazione della domanda, da fare tramite Patronato e CAF e l’accoglimento passano circa 30 giorni. Attualmente è anche possibile procedere all’invio della domanda online, senza rivolgersi a nessun intermediario.

- Advertisement -

Quindi si inoltra la richiesta Naspi, un’azione possibile solo nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in maniera del tutto involontaria. È possibile godere di Naspi nel caso in cui si siano presentate dimissioni, solo in alcuni specifici casi:

ci si dimette per giusta causa;

le dimissioni avvengono nel periodo tutelato di maternità.

Altrimenti vi deve essere una risoluzione consensuale del contratto, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione o licenziamento disciplinare.

Calcolo della Naspi

Per tutti coloro che non hanno mai usufruito della Naspi possono in maniera molto semplice andare a calcolare l’importo della loro disoccupazione. La Naspi corrisponde al 75% della retribuzione media a condizione che questa non sia superiore i 1325,19 euro al mese. Nel caso in cui la retribuzione media superi tale importo allora la Naspi corrisponderà al 75% dell’importo pari a 1325,19 euro con un’aggiunta del 25% per quello che riguarda l’eccedenza a tale importo.

In ogni caso, l’importo mensile della Naspi non supera mai i 1.470,99 euro al mese. Si sottolinea che l’importo di riduce del 3% ogni mese.