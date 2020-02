Nata prima bambina da donna infetta da coronavirus

La bambina é risultata negativa a due test per il coronavirus

Una donna incinta infettata dal coronavirus ha dato alla luce una bambina sana in un ospedale di Harbin, capitale della provincia di Heilongjiang, nella Cina nordorientale.

Photocredit Foto chinadaily.com.cn

Lo ha annunciato lunedì l’Harbin Municipal Health Commission, la donna incinta ha partorito la sua bambina il 30 gennaio scorso.

La bimba pesava 3,05 chilogrammi ed é risultata negativa due volte al test del coronavirus. Inoltre come indicato dallo stesso ospedale alla nascita la bimba ha ricevuto un punteggio 10 di Apgar. ( risultato di una serie di controlli eseguiti sul neonato appena nato, per valutare lo stato di salute.)

Dopo diversi giorni di quarantena e osservazione medica, sia la bambina che sua madre sono in condizioni stabili.

Dopo una consulenza medica effettuata da esperti ostetrici, e di neonatologia si é deciso di praticare un taglio cesareo sulla donna incinta alla 38esima settimane. Prima che le condizioni cliniche della mamma affetta da coronavirus potevano peggiorare.

Tutti gli operatori sanitari coinvolti nell’operazione sono sotto osservazione in isolamento.

Il coronavirus sta uccidendo più della SARS, dagli ultimi aggiornamenti in tempo reale sono 362 i morti e 17.485 le persone infette. I corpi delle persone decedute non avranno sepolture ma saranno cremati per evitare la diffusione del virus.