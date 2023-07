Natalia Paragoni ha partorito: Andrea rivela il nome della piccola

Coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne Natalia Parogoni e Andrea Zelletta si amano molto. Il loro amore è solido e sincero e ha superato alcuni ostacoli. Oggi i due sono genitori di una splendida bambina e sono felicissimi. Natala ha partorito poche ore fa: lei e la bambina stanno bene e Andrea è al settimo cielo.

La piccola è nata alle 11 di questa mattina e ha già conquistato i suoi genitori. L’ex tronista ha infatti pubblicato una storia dove appare la fidanzata, decisamente provata dal parto, con la neonata. Al loro fianco il neo papà che non è riuscito a trattenere la gioia e l’entusiasmo. Andrea ha svelato anche il nome scelto per la bambina. In più occasioni è stato chiesto ai neo genitori quale nome preferivano o se avessero fatto una scelta, ma non si sono mai sbilanciati.

Oggi l’ex gieffino dà il benvenuto al mondo alla sua piccola Ginevra, e dedica le prime immagini della bambina proprio a Natalia che gli ha dato la più grande gioia della sua vita: “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“. Natalia non ha avuto una gravidanza facile ma Andrea è sempre stata al suo fianco. I due nella prima mattinata sono stati avvistati alla clinica Mangiagalli di Milano intenti a chiedere d’andare in sala parto. Natalia è molto giovane, ma ha dimostrato d’essere una donna forte e pronta a fare la mamma.

Natalia Paragoni, gravidanza complicata

Andrea Zelletta ha più volte ribadito il suo desiderio di diventare padre. Natalia gli ha dato questa gioia e ora la coppia è pronta a diventare una famiglia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono molto felici e presto non mancheranno di pubblicare nuovi scatti della piccola.

Ricordiamo che l’ex corteggiatrice non ha avuto una gravidanza semplice. Durante i 9 mesi di gestazione ha condiviso sui social i diversi malessere: dal vomito alla nausea del primo trimestre alle paure provate a poche settimane dal parto. Gli ultimi tempi si sentiva stanca e non vedeva l’ora di partorire. Ora abbraccia felice la sua Ginevra.