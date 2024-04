Nel Bresciano un’auto viene travolta da un treno. Morta la donna a bordo

I fatti risalgono a ieri sera intorno alle 23:00 nel comune di Cologne in provincia di Brescia. Un’auto con a bordo una donna di 50 anni viene trascinata per un centinaio di metri da un treno che stava percorrendo la tratta Brescia-Bergamo.

Siamo all’altezza del passaggio a livello di via Peschiera.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, sia con le ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio e di Rovato Soccorso sia con l’automedica, oltre ai vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia ferroviaria. Però non è stato possibile fare nulla per la donna che era già deceduta al loro arrivo. Vista l’entità dell’impatto, sarebbe morta sul colpo.

Dalle 23:00 di ieri la linea ferroviaria Brescia-Bergamo è stata chiusa per consentire l’effettuazione delle operazioni di emergenza e per eseguire i sopralluoghi. Rimangono da chiarire le circostanze, perché il veicolo della donna sia rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello e i binari con il convoglio che sopraggiungeva. Si ipotizza che la vittima abbia tentato di attraversare con la propria auto i binari senza osservare la segnalazione di binari in abbassamento.

Come constatato anche dagli agenti di polizia e dai Carabinieri, essendo in piena notte, il buio non ha reso possibile per chi conduceva il treno avvistare la presenza dell’automobile.

La salma attualmente è a disposizione dell’autorità giudiziaria.