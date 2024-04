Nel Salernitano un ragazzo obbliga la fidanzata a tagliarsi i capelli a zero. Arrestato con l’accusa di stalking

E’ l’ennesimo caso di violenza di genere. Un ragazzo di 21 anni di Angri, in provincia di Salerno, ha costretto la fidanzata a radersi i capelli a zero e ad indossare abiti maschili.

La motivazione di questa folle richiesta? Una fortissima gelosia, patologica, pensando in questo modo che nessun altro uomo avrebbe posato gli occhi sulla sua fidanzata.

- Advertisement -

Come palesato dal ragazzo alla fidanzata, voleva che assomigliasse ad un uomo per non essere oggetto degli sguardi maschili quando si trovava per strada.

Questo episodio è stato l’apice, ciò che ha finalmente convinto la ragazza a rivolgersi alle forze dell’ordine e a presentare denuncia contro il fidanzato. Infatti, prima di questo episodio si erano susseguite una serie di vicende con denominatore comune la gelosia e la mania del controllo di lui sulla fidanzata.

- Advertisement -

La ragazza in diverse occasioni è stata anche schiaffeggiata e afferrata per il collo dal fidanzato. Un giorno, ad esempio, gli schiaffi erano arrivati perché lui sosteneva che lei avesse guardato un altro ragazzo. Oltre alle violenze fisiche, anche quelle psicologiche: lui controllava regolarmente la messaggistica sul cellulare di lei.

Anche se la ragazza aveva certamente paura del fidanzato, questo non le ha impedito ora di descrivere tutto, per filo e per segno, alle forze dell’ordine.

- Advertisement -

Alla fine, dopo mesi di vessazioni, la ragazza si è decisa a denunciarlo ai Carabinieri. Ora per il 21enne l’accusa è stalking aggravato.