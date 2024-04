Nel Varesotto sparisce una ragazzina di 12 anni. L’appello dei genitori

Dayana Martinez ha solo 12 anni. Ieri mattina è uscita di casa come sempre per andare a scuola (perlomeno questo quanto risulta ai genitori). In realtà, nessuno ha visto Dayana ieri, non è mai arrivata in classe.

Una volta constatato l’insolito ritardo nel rientro a casa, i genitori si sono attivati chiamando famigliari e amici chiedendogli se avevano visto Dayana. Si sono recati a scuola dove gli è stato detto che era assente, nessuno l’aveva vista, né insegnanti né compagni di classe.

I genitori di Dayana hanno quindi sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri che hanno immediatamente organizzato le squadre di ricerca.

Anche i genitori, supportati da parenti, amici, compagni di classe della figlia con i rispettivi genitori, l’hanno cercata in lungo e in largo nei dintorni per l’intera giornata e anche durante le ore notturne. Ma finora senza risultato e senza incontrare nessuna testimonianza di qualcuno che potrebbe aver visto Dayana.

La ragazzina purtroppo è sprovvista di cellulare. Come spiegato dai genitori ai Carabinieri, ne ha uno ma lo usa come fosse un giocattolo, senza scheda.

Sono state diffuse notizie e una foto di Dayana: occhi e capelli scuri, altezza 160 centimetri e al momento della scomparsa indossava una maglietta gialla, pantaloni marroni e un paio di Nike nere, bianche e rosa.