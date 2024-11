L’associazione Gioventù Conzana e il presidente e componenti della Biblioteca comunale Francesco Antonio Cappone annunciano il seguente evento: Nevicata dei ricordi futuri: la tempestosa vita della mente, il 27 dicembre 2024 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare a Conza della Campania.

L’incontro, oltre che presentare le tematiche inerenti il primo libro del critico d’arte Luca Cantore D’Amore, L’estetica del decanter, approfondisce anche gli aspetti della contemporaneità: analizzando lo stato dell’arte della creatività e della cultura in Italia, in indispensabile intreccio con il management e l’economia.

L’evento godrà della partecipazione di Vincenzo Del Franco, avvocato e speaker radiofonico: che modererà l’incontro; e anche dell’intervento di Martina Bruno: tra le più giovani editrici in Italia.

L’opera presenta una storia che si alterna tra

ricordi malinconici, riflessioni esistenziali e sogni proiettati su un’ipotesi di futuro sognante e silente: come la neve che cade, presenza costante, reale e metaforica, nel libro e nella vita reale.

Attraverso pagine che rappresentano un viaggio nel lato astratto nella biografia del protagonista: grazie a un susseguirsi di avventure reali che però sono capaci anche di scendere nell’onirico; toccando i fondali della profondità dell’esistenza: in un susseguirsi di emozioni, sentimenti, sensazioni sfuggenti – eppur potenti. Allo stesso tempo, inoltre, però, anche sotto il costante simbolismo del decanter che, come un inno all’estetica e alla grazia del mondo, ci riporta ad una dimensione che contiene quella stravagante apparenza che affascina e che seduce ma che, se non maneggiata con le giuste coordinate, rischia di renderci vuoti e superficiali. Un elogio perfetto all’imperfezione umana, insomma, attraverso meccanismi di grande profondità somministrati con sapiente leggerezza.

L’associazione Gioventù Conzana e la Biblioteca F.A. Cappone sono liete di ospitare quest’evento culturale, nella continuità di un percorso iniziato nel 2021 di valorizzazione della biblioteca conzana e promozione delle opere di giovani italiani che lavorano per far crescere il nostro paese. Ringraziamo l’autore per aver scelto Conza come luogo per la presentazione del suo libro, invitiamo tutta la cittadinanza a prendervi parte il 27 dicembre 2024.

Come lieta conclusione sarà predisposto un rinfresco per tutti i partecipanti.

Informazioni/contatti

Associazione Gioventù Conzana

Biblioteca F.A. Cappone

Instagram Luca Cantore D’Amore

Forbes “Luca Cantore D’Amore: un divulgatore di bellezza”

L’Associazione Gioventù Conzana nasce nel Marzo 2017 con l’intento di aiutare la comunità giovanile di Conza nel suo processo di crescita sotto il profilo sociale, di identità territoriale e di sviluppo economico.

Luca Cantore D’amore

(Salerno, 1991) consegue tre corone d’alloro: in Architettura d’interni e Interior Design, al Politecnico di Milano, e in Storia dell’Arte. Si occupa di storia e critica dell’arte, scrivendo articoli di giornale, testi per riviste di settore e collaborando con gallerie. Parla, inaugura e cura mostre ed eventi che presenta in giro per i luoghi d’Italia. Ha all’attivo un romanzo di recentissima pubblicazione, L’estetica del decanter, e continua, imperterrito, in costante ricerca ed aggiornamento, con i suoi studi e le sue pubblicazioni artistiche, oltre che nella sua professione di critico d’arte e curatore.